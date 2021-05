Riflessi di design in movimento (Di sabato 8 maggio 2021) Che la differenza la faccia una somma di dettagli, non è certo una novità. Che la forma da sola non basti, che abbia bisogno di essere accompagnata da una funzione, è storia vecchia. Anzi, rappresenta uno dei capisaldi del design. A entrambe queste leggi, a queste consuetudini dello stile, ubbidisce «Stealth», un oggetto che la bellezza, il fascino della misura, del quasi invisibile, lo stringe nel nome e lo realizza nel modo d’uso. Ducati V4Si tratta di un accessorio per moto sportive, uno specchietto retrovisore versatile, camaleontico: è formato da una parte fissa, montata sulla carena e realizzata ad hoc per alcuni tra i migliori bolidi in circolazione; di una mobile, che al suo interno custodisce un vetro convesso, in grado di garantire una visibilità più ampia. Da aperto, riflette i dettagli dell’asfalto, gli elementi a scorrimento rapido della pista, i ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Che la differenza la faccia una somma di dettagli, non è certo una novità. Che la forma da sola non basti, che abbia bisogno di essere accompagnata da una funzione, è storia vecchia. Anzi, rappresenta uno dei capisaldi del. A entrambe queste leggi, a queste consuetudini dello stile, ubbidisce «Stealth», un oggetto che la bellezza, il fascino della misura, del quasi invisibile, lo stringe nel nome e lo realizza nel modo d’uso. Ducati V4Si tratta di un accessorio per moto sportive, uno specchietto retrovisore versatile, camaleontico: è formato da una parte fissa, montata sulla carena e realizzata ad hoc per alcuni tra i migliori bolidi in circolazione; di una mobile, che al suo interno custodisce un vetro convesso, in grado di garantire una visibilità più ampia. Da aperto, riflette i dettagli dell’asfalto, gli elementi a scorrimento rapido della pista, i ...

