Resident Evil Vilage | La Guida Completa

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 8 maggio 2021) Se avete da poco iniziatoVillage o avete intenzione di farlo, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile. A seguire vi riportiamo laVillage, anticipandovi che potrebbe essere aggiornata nel tempo con delle novità. Come sbloccare le munizioni infinite InVillage potete sbloccare le armi con munizioni infinite, proprio come accadeva in passato. Per sbloccare le armi con munizioni infinite inVillage dovete prima di tutto portare a termine l’avventura, non fa alcuna differenza il livello di difficoltà scelto, quindi potete anche finire il gioco a Facile. Fatto questo sbloccherete in Negozio Contenuti Extra in Bonus dal menu ...