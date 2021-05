Razzo in caduta libera, video LIVE: ultimi aggiornamenti. ALLERTA in ITALIA (Di sabato 8 maggio 2021) Mancano poche ore all’impatto in atmosfera del Razzo cinese Lunga Marcia 5B, che sta precipitando senza controllo. La finestra di rientro del Razzo cinese si va restringendo, con il momento clou che dovrebbe avvenire tra le ore 1 e le 7 del mattino di domenica 9 maggio. Paura per il Razzo che si appresta a impattare l’atmosfera terrestreL’orario più probabile, secondo i siti più specializzati, sarebbe alle ore 4.11 ITALIAne. Nel momento del contatto con l’atmosfera il Razzo si disintegrerà e brucerà completamente. Non è però esclusa la possibilità che dei piccoli frammenti possano arrivare integri fino al suolo. Al momento è impossibile stabilire in modo più preciso l’ora e il luogo nel quale il relitto spaziale impatterà in atmosfera. Resta chiaramente più probabile che eventuali frammenti ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Mancano poche ore all’impatto in atmosfera delcinese Lunga Marcia 5B, che sta precipitando senza controllo. La finestra di rientro delcinese si va restringendo, con il momento clou che dovrebbe avvenire tra le ore 1 e le 7 del mattino di domenica 9 maggio. Paura per ilche si appresta a impattare l’atmosfera terrestreL’orario più probabile, secondo i siti più specializzati, sarebbe alle ore 4.11ne. Nel momento del contatto con l’atmosfera ilsi disintegrerà e brucerà completamente. Non è però esclusa la possibilità che dei piccoli frammenti possano arrivare integri fino al suolo. Al momento è impossibile stabilire in modo più preciso l’ora e il luogo nel quale il relitto spaziale impatterà in atmosfera. Resta chiaramente più probabile che eventuali frammenti ...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - SkyTG24 : Razzo in caduta sulla Terra, i consigli della Protezione civile: “Non state all’aperto” - ArceneLega : RT @anari56: Razzo cinese in caduta verso l’Italia. 10 regioni a rischio. La protezione civile: state in casa. Ma non la smettono più di ro… - charycher : Il razzo cinese in caduta libera è visibile ad occhio nudo: la foto nel cielo di Roma -