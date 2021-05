Raimondo Todaro confessa cosa c’è stato con Elisa Isoardi

(Di sabato 8 maggio 2021) Per la prima voltaracconta di, di quello che c’ètra loro durante Ballando con le Stelle. L’ha fatto ieri nell’ultima puntata di Detto Fatto, per la prima volta non solo ha ammesso che c’è stata trae lui una breve storia ma ha aggiunto anche qualche dettaglio. L’avevano capito un po’ tutti che uno dei due o forse entrambi mentre ballavano avevano creduto in qualin più e il ballerino adesso si sente libero di parlarne. Un’amicizia non finisce da un giorno all’altro, un amore nato da poco forse sì espiegaè accaduto dietro le quinte. Sembra siano successe un bel po’ di cose e chissà quanti sanno ma il gossip sa poco....

Durante Ballando con le stelle, poi, si è a lungo parlato della sua possibile liason conper via del loro feeling sul palco ma anche in quel caso, dopo la fine del programma, i due si ...Francescoe Elisa Isoardi . Due nomi che hanno destato molta curiosità tra il pubblico. In gara a Ballando con le Stelle , il ballerino e la conduttrice hanno fatto coppia fissa nel format. ...Elisa Isoardi è una nota conduttrice televisiva ed anche un’ ex modella. La sua vita sentimentale è stata da sempre sotto i riflettori dapprima per ...Da Matteo Salvini a Alessandro di Paolo, chi sono gli ex di Elisa Isoardi? Anche su Raimondo Todaro e Giorgio Panariello si è detto tanto ...