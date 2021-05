Perché Tina Cipollari si trasferisce a Torino: Giorgio Manetti svela tutto (Di sabato 8 maggio 2021) News L’ex fidanzato di Gemma Galgani ha spiegato il motivo per cui l’opinionista di Uomini e Donne sta lasciando Roma Pubblicato su 8 Maggio 2021 Tina Cipollari va a vivere a Torino. La Vamp ha dato l’annuncio a Uomini e Donne, dove è mancata per alcune puntate. Più di qualcuno ha pensato ad uno scherzo visto che Torino è la città di Gemma Galgani, acerrima nemica di Tina. Ma a quanto pare è tutto vero. A confermare ci ha pensato Giorgio Manetti, uno dei migliori amici della Cipollari. L’opinionista e il Gabbiano sono rimasti in contatto nonostante l’addio dell’imprenditore toscano alla corte di Maria De Filippi. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) News L’ex fidanzato di Gemma Galgani ha spiegato il motivo per cui l’opinionista di Uomini e Donne sta lasciando Roma Pubblicato su 8 Maggio 2021va a vivere a. La Vamp ha dato l’annuncio a Uomini e Donne, dove è mancata per alcune puntate. Più di qualcuno ha pensato ad uno scherzo visto cheè la città di Gemma Galgani, acerrima nemica di. Ma a quanto pare èvero. A confermare ci ha pensato, uno dei migliori amici della. L’opinionista e il Gabbiano sono rimasti in contatto nonostante l’addio dell’imprenditore toscano alla corte di Maria De Filippi. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv,ha ...

