Omotransfobia | Zan | “È una legge di civiltà | non di parte C’è un’opinione pubblica che la aspetta da 30 anni | chi vuole frenarla non ce la farà”

"I leghisti non sono tutti omofobi, ma chi oppone al disegno di legge è complice dell'omofobia". Lo ha detto Alessandro Zan, il deputato del Pd primo firmatario della legge contro l'Omotransfobia, che alla vigilia della manifestazione dei Sentinelli a Milano prevista per oggi, sabato 8 maggio, ha inaugurato due panchine arcobaleno contro le discriminazioni nel quartiere Pasteur. "L'onda della società è così forte che anche chi vuole frenare o insabbiare questa legge non ce la farà – ha spiegato il deputato dem – c'è un'opinione pubblica che aspetta da trent'anni questa legge" L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

