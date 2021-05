Marca | Hazard sul mercato | la decisione del Real Madrid

(Di sabato 8 maggio 2021) “Ilmettesul”, è questa la rivelazione del quotidiano spagnolo. Rendimento troppo altalenante per il belga con ilche ha perso la pazienza. Due anni fa è arrivato da star, ma infortuni e tante altre circostanze, hanno messo Eden fuori dai giochi. Tutte le offerte che arriveranno per l’ex Chelsea saranno sicuramente ascoltate e prese in considerazione da Florentino Perez. FOTO: Sito UfficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LucaParry85 : Hazard secondo marca è in vendita - SCML27 : che scoppola per #Hazard -

Ultime Notizie dalla rete : Marca Hazard

alfredopedulla.com

'Il Madrid è stato investito da un treno'. Vittoria netta per un Chelsea superiore: i blancos ... Néné Vinicius hanno funzionato come ali. Zidane: 'Sono orgoglioso dei ragazzi'. Sport '...In Spagna i noti quotidiani AS echiedeno la rivoluzione con la partenza dell'asso madrileno. Sui social, invece, è stata una vera e propria pioggia di "meme" e insulti.si è soffermato ...Il Real Madrid esce dalla Champions League. Fatale il k.o. per 2-0 contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Un risultato che delude l'ambiente blancos anche se, al termine della gara, c'è chi come Eden ...“Ramos e Hazard non meritavano di giocare questa semifinale”. Così il quotidiano spagnolo Marca scrive nella sua prima pagina online.