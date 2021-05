LIVE – Spezia-Napoli 0-3 (15? Zielinski, 23? e 44? Osimhen): schema perfetto su punizione, Osimhen fa tris! (Di sabato 8 maggio 2021) Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli, 35esima giornata del campionato di Serie A. LE FORMAZIONI UFFICIALI Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde Agudelo, Gyasi. Allenatore: Italiano. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 35esima giornata del campionato di Serie A. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde Agudelo, Gyasi. Allenatore: Italiano.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano,, Insigne;. Allenatore: Gattuso. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

