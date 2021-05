LIVE Giro d’Italia, cronometro Torino in DIRETTA: Vlasov incanta, Nibali non sfigura (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 15.27 Fabbro, per il quale la cronometro è come la kryptonite per Superman, chiude a 30? dalla vetta. Non così male, dovrebbe riuscire a concludere la gara a meno di un minuto dal vincitore. 15.26 Moscon ha 4? di ritardo al primo rilevamento, sta andando forte. A cronometro non lo scopriamo di certo oggi, è stato anche campione italiano. 15.24 Arriva Vincenzo Nibali. Lo Squalo paga 18? da Brandle. Non è andato male, è lo stesso tempo del compagno di squadra Mollema. Ha perso solo 4? da Pello Bilbao. 15.23 Prestazione da applausi per Aleksandr Vlasov (Astana). Il russo è secondo a 1?83 da Brandle! Si presenta alla grande uno dei grandi favoriti per la vittoria finale del ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA15.27 Fabbro, per il quale laè come la kryptonite per Superman, chiude a 30? dalla vetta. Non così male, dovrebbe riuscire a concludere la gara a meno di un minuto dal vincitore. 15.26 Moscon ha 4? di ritardo al primo rilevamento, sta andando forte. Anon lo scopriamo di certo oggi, è stato anche campione italiano. 15.24 Arriva Vincenzo. Lo Squalo paga 18? da Brandle. Non è andato male, è lo stesso tempo del compagno di squadra Mollema. Ha perso solo 4? da Pello Bilbao. 15.23 Prestazione da applausi per Aleksandr(Astana). Il russo è secondo a 1?83 da Brandle! Si presenta alla grande uno dei grandi favoriti per la vittoria finale del ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - Eurosport_IT : Ci siamo, oggi comincia il Giro d'Italia 104 ???????? ? LIVE dalle 13:00 ?? Torino-Torino (8,6 km - cronometro individu… - morena_faenza : RT @RaiPlay: ???? Ci siamo! L'edizione n°104 è ai nastri di partenza. Non perdere la diretta del #Giro: ?? ?? Live streaming su RaiPlay ? ht… - RaiPlay : ???? Ci siamo! L'edizione n°104 è ai nastri di partenza. Non perdere la diretta del #Giro: ?? ?? Live streaming su R… -