Letta, il sondaggio segreto che lo affossa: 7 elettori Pd su 10 bocciano ius soli e sviolinate a Fedez (Di sabato 8 maggio 2021) La linea di Enrico Letta non convince gli elettori del Pd. Lo rivela un sondaggio segreto di cui dà conto Dagospia. “Per il 65 per cento degli elettori dem – si legge sul sito – lo Ius soli non è assolutamente una priorità. Il 75%, poi, si domanda: che necessità aveva Letta di postare un tweet a favore di Fedez?“. Letta, malumori nella base dem per la linea seguita Le recenti esternazioni del nuovo segretario dunque non hanno fatto breccia nel cuore della base. Anzi, hanno suscitato malumori e perplessità. Se si unisce poi ai dati riportati da Dagospia anche il fatto che i sondaggi sulle elezioni amministrative non sono per nulla soddisfacenti c’è materia per riflettere a largo del Nazareno. Non aveva torto il centrodestra, dunque, ad ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) La linea di Enriconon convince glidel Pd. Lo rivela undi cui dà conto Dagospia. “Per il 65 per cento deglidem – si legge sul sito – lo Iusnon è assolutamente una priorità. Il 75%, poi, si domanda: che necessità avevadi postare un tweet a favore di?“., malumori nella base dem per la linea seguita Le recenti esternazioni del nuovo segretario dunque non hanno fatto breccia nel cuore della base. Anzi, hanno suscitato malumori e perplessità. Se si unisce poi ai dati riportati da Dagospia anche il fatto che i sondaggi sulle elezioni amministrative non sono per nulla soddisfacenti c’è materia per riflettere a largo del Nazareno. Non aveva torto il centrodestra, dunque, ad ...

Advertising

LegaSalvini : SONDAGGIO, #SALVINI BATTE LETTA SU RIAPERTURE E COPRIFUOCO ?#NOCOPRIFUOCO, FIRMA ANCHE TU! Vai su ??… - SecolodItalia1 : Letta, il sondaggio segreto che lo affossa: 7 elettori Pd su 10 bocciano ius soli e sviolinate a Fedez… - fulviodeangeli1 : ALLARME ROSSO PER ENRICHETTO LETTA - UN SONDAGGIO RISERVATISSIMO BOCCIA LA LINEA DEL NEO SEGRETARIO - eleaugusta : RT @fdragoni: allarme rosso per enrichetto letta - un sondaggio riservatissimo boccia la linea del neo segretario - Dagospia - CordioliMirco : RT @claudio_2022: Letta bocciato dagli elettori dem. Come rivela Dagospia, infatti, secondo un sondaggio, per il 65% della base dem, lo iu… -