Le Ricette di StrettoWeb – Melanzane alla pizzaiola

(Di sabato 8 maggio 2021) Ledi: ricetta e tradizione delleSquisito piatto dai profumi e dai sapori mediterranei lesono realizzate cona fette grigliate pochi minuti e poi cotte in forno col sugo di pomodoro, la mozzarella filante e l’origano. Accompagnate da fette di pane casereccio questemorbide e succose sono un ottimo piatto unico. Difficoltà: facile Preparazione: 20 minuti Cottura: 40 minuti Porzioni: 4 persone Costo: basso INGREDIENTI 2400 gr. di passata di pomodoro 1 spicchio d’aglio Parmigiano reggiano grattugiato 125 gr. di mozzarella Olio extravergine di oliva, sale, pepe ed origano Preparazione Per realizzare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricette StrettoWeb

Stretto web

Ledi: ricetta e tradizione dei fusilli fave e calamaretti Squisita variante della pasta con le fave tipica della tradizione contadina calabrese, i fusilli con fave e calamaretti sono ...Ledi: ricetta e tradizione del filetto di maiale in agrodolce Il filetto di maiale in agrodolce è un secondo gustosissimo e semplice da preparare. Questa carne tenera e dal gusto ...«Nel protocollo stiamo indicando una breve intercorrenza di tempo tra il rinvio e la vaccinazione in luogo protetto. Sono certo che ci sarà massima collaborazione tra questo Centro e l'Ospedale e che ...Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’arrosto con pomodori secchi e olive Grande classico della cucina italiana, l’arrosto di vitello è un secondo gustoso preparato con parti pregiate co ...