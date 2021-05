Lasciare i tamponi nel green pass, e farli pagare allo stato (Di sabato 8 maggio 2021) La pandemia, il lockdown e la didattica a distanza nelle scuole hanno penalizzato soprattutto gli individui e le famiglie a basso reddito e bassa istruzione, e i giovani in generale. Occorre pertanto evitare politiche ugualmente punitive nell’uscita dall’emergenza. E’ il caso del “green pass”. L’obiettivo in sé è condivisibile: condizionare l’utilizzo degli spazi pubblici chiusi e dei mezzi di trasporto collettivi a misure precauzionali per mantenere sotto controllo la velocità di diffusione del virus. Purtroppo, le ipotesi d’implementazione del green pass appaiono deludenti e discriminatorie. Il principio a cui sembrano ispirarsi è di permettere completa libertà di movimento solo a persone che possano dimostrare d’essere immuni o, almeno, di non essere risultate contagiose nelle 48 ore precedenti. Consideriamo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) La pandemia, il lockdown e la didattica a distanza nelle scuole hanno penalizzato soprattutto gli individui e le famiglie a basso reddito e bassa istruzione, e i giovani in generale. Occorre pertanto evitare politiche ugualmente punitive nell’uscita dall’emergenza. E’ il caso del “”. L’obiettivo in sé è condivisibile: condizionare l’utilizzo degli spazi pubblici chiusi e dei mezzi di trasporto collettivi a misure precauzionali per mantenere sotto controllo la velocità di diffusione del virus. Purtroppo, le ipotesi d’implementazione delappaiono deludenti e discriminatorie. Il principio a cui sembrano ispirarsi è di permettere completa libertà di movimento solo a persone che possano dimostrare d’essere immuni o, almeno, di non essere risultate contagiose nelle 48 ore precedenti. Consideriamo ...

