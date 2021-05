Inzaghi | ' Lazio | avanti a testa alta Ci sono 12 punti'

Advertising

DAZN_IT : La Fiorentina ferma la Lazio di Inzaghi 2?-0? Decide la doppietta di Vlahovic ?? #FiorentinaLazio #DAZN - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - IoNascoQui : Fiorentina – Lazio 2-0 Le parole di Inzaghi nel post partita. - Noibiancocelest : Fiorentina – Lazio, Inzaghi in conferenza: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Nella ripresa ci è mancata lucidità.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Avevamo problemi importanti: Lazzari ha giocato e stanotte aveva 38 di febbre' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Lazio

... ma non riesce mai ad entrare in gara) Luis Alberto 5.5 : Dovrebbe essere il faro della, ma ...5 : Le colpe non sono sue ma dei giocatori, che non entrano mai realmente in campo, anche se ...FIRENZE -punita da Vlahovic, il sogno Champions League si allontana. Al Franchi vince la Fiorentina 2 - 0 dopo una prova opaca dei biancocelesti. A Dazn, il tecnico Simoneha commentato amaro: "C'...Al termine della sfida persa dalla Lazio contro la Fiorentina, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico biancoceleste: “C’è grande rammarico per il primo tempo ...A San Siro festa nerazzurra, travolta la Sampdoria, il Napoli di Gattuso si porta al secondo posto in classifica, pareggio tra Udinese e Bologna, la Fiorentina batte la Lazio ...