Inter - Sampdoria 5 - 1 live: Lautaro Martinez sigla la quinta rete su calcio di rigore (Di sabato 8 maggio 2021) All'83' il neoentrato Quagliarella, lanciato in area da Damsgaard, prova il diagonale ma il tentativo è troppo debole per impensierire il portiere nerazzurro. Al 77' ci riprova Pinamonti: su lancio di ... Leggi su globalist (Di sabato 8 maggio 2021) All'83' il neoentrato Quagliarella, lanciato in area da Damsgaard, prova il diagonale ma il tentativo è troppo debole per impensierire il portiere nerazzurro. Al 77' ci riprova Pinamonti: su lancio di ...

Advertising

Inter : ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ??????… - sampdoria : ?? | PASSERELLA La #Sampdoria al completo tributa un applauso all' @Inter campione d'Italia ???? all'ingresso in camp… - riotta : Grandissimo gesto sportivo di Ranieri @sampdoria che fa salutare dai suoi giocatori @inter campione d'Italia con la… - Giacomo61613880 : @WRobbyb @riotta @MarzianoAnsioso @sampdoria @Inter Su dai non piangere, non sai il significato di prescrizione e parli - WRobbyb : @riotta @MarzianoAnsioso @sampdoria @Inter Grazie alla prescrizione, non ci sei andato. E alle telefonate del ?? di… -