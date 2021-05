Instagram inserisce i sottotitoli nelle Stories

Leggi su vanityfair

(Di sabato 8 maggio 2021) Le Stories di Instagram diventeranno per tutti: la piattaforma ha appena annunciato che inserirà i sottotitoli automatici. L’obiettivo primario è rendere il social più accessibile: grazie ai testi anche le persone con problemi di udito potranno finalmente seguire tutti i contenuti. Contemporaneamente la novità renderà più semplici le visualizzazioni quando non si può usare l’audio (per esempio quando si sta in un luogo silenzioso con altre persone) o non si vogliono usare gli auricolari. https://twitter.com/instagram/status/1389604238154559493