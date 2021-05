Hamilton: 'Cento pole? Emozionato come la prima volta' (Di sabato 8 maggio 2021) L'emozione della prima volta. Invece è la centesima volta che Lewis Hamilton parte in pole position in un GP di Formula 1. È successo in Spagna, sul circuito del Montmelò, dove il sette volte Campione ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 maggio 2021) L'emozione della. Invece è la centesimache Lewisparte inposition in un GP di Formula 1. È successo in Spagna, sul circuito del Montmelò, dove il sette volte Campione ...

Advertising

17Zanni : RT @Gianludale27: Oggi Hamilton ha scritto un'altra pagina di storia di questo meraviglioso sport. Cento pole position in Formula 1, è quas… - sebsbees : RT @rxncore: Hamilton ha fatto la centesima pole, sia mai che in questo weekend anche qualcun altro arrivi a cento - bzczc : RT @rxncore: Hamilton ha fatto la centesima pole, sia mai che in questo weekend anche qualcun altro arrivi a cento - gertigj : RT @Gianludale27: Oggi Hamilton ha scritto un'altra pagina di storia di questo meraviglioso sport. Cento pole position in Formula 1, è quas… - la_madee_ : RT @rxncore: Hamilton ha fatto la centesima pole, sia mai che in questo weekend anche qualcun altro arrivi a cento -