Giro d’Italia 2021 | Aleksandr Vlasov | “Non mi aspettavo di fare così bene | cronometro veloce e tecnica”

Aleksandr Vlasov si è distinto nella cronometro individuale che ha aperto il Giro d'Italia 2021. Il russo ha chiuso in undicesima posizione a 24" di ritardo dal vincitore Filippo Ganna, ma ad appena 7" da Joao Almeida, l'unico uomo di classifica a fare meglio di lui. L'alfiere dell'Astana può essere annoverato tra i favoriti per il successo finale e il suo entusiasmo è palpabile nelle dichiarazioni che ha rilasciato attaverso i canali ufficiali della squadra kakaka: "Oggi mi sentivo abbastanza bene e sono stato in grado di fare un ottimo riscaldamento prima del mio inizio. Quindi, subito dopo la partenza, ho trovato un bel ritmo e sono riuscito a mantenerlo per tutta la distanza". Il russo ha poi concluso: "È stata una ..."

