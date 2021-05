DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: uno-due Mercedes nella FP3, bene le Ferrari in quarta e quinta posizione (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42: Migliorano le due Ferrari! Leclerc si avvicinano alle Mercedes con 0?191 di ritardo da Hamilton a precedere Sainz (+0?293). Notevole la prestazione di Raikkonen 5° a 0?480. La pista sta migliorando. 12.36: Mercedes che soprattutto nell’ultimo settore fa una grande differenza. 12.33: Hamilton abbassa il proprio crono limite: 1’18?117 e aumenta il suo vantaggio a 0?306 su Bottas e a 0?513. Le Mercedes stanno facendo vedere un grande LIVEllo, anche se Verstappen è lì con le medie. 12.31: Verstappen on si migliora in questo giro con le medie, ma impressionante perché il suo crono è di 1’18?981. 12.29: Impressiona Verstappen che con le medie, contrariamente alle Mercedes, è vicino alle Frecce Nere con una ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42: Migliorano le due! Leclerc si avvicinano allecon 0?191 di ritardo da Hamilton a precedere Sainz (+0?293). Notevole la prestazione di Raikkonen 5° a 0?480. La pista sta migliorando. 12.36:che soprattutto nell’ultimo settore fa una grande differenza. 12.33: Hamilton abbassa il proprio crono limite: 1’18?117 e aumenta il suo vantaggio a 0?306 su Bottas e a 0?513. Lestanno facendo vedere un grandello, anche se Verstappen è lì con le medie. 12.31: Verstappen on si migliora in questo giro con le medie, ma impressionante perché il suo crono è di 1’18?981. 12.29: Impressiona Verstappen che con le medie, contrariamente alle, è vicino alle Frecce Nere con una ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - MARCO196913 : RT @SkySportF1: ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ? - infoitsport : Formula 1, GP Spagna: le qualifiche in diretta da Barcellona. Adesso le Libere 3 LIVE - Automotoreit : BUONGIORNO RAGAZZI! VI VOGLIAMO RICORDARE LA DIRETTA SU @automotoreit DOMANI DEL GP DI SPAGNA ALLE ORE 15.00 MA… -