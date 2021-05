Covid India, oltre 4.000 morti in 24 ore: le news (Di sabato 8 maggio 2021) Continua a correre il contagio in India a causa della pandemia di coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale parla di 401.078 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore (superata la quota dei 400mila contagi per il terzo giorno consecutivo), con altri 4.187 decessi, nuovo triste record. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti, sono 21,9 milioni i contagi dall’inizio della pandemia e il bilancio dei morti è di poco inferiore ai 240mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Continua a correre il contagio ina causa della pandemia di coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale parla di 401.078 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore (superata la quota dei 400mila contagi per il terzo giorno consecutivo), con altri 4.187 decessi, nuovo triste record. Nel gigante asiatico, con una popolazione di1,3 miliardi di abitanti, sono 21,9 milioni i contagi dall’inizio della pandemia e il bilancio deiè di poco inferiore ai 240mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

