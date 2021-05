Covid, Draghi: “I dati sono positivi, ma procediamo con aperture graduali” (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa da Oporto, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aggiornato sulla situazione Covid in Italia Giornata di consulti per Mario Draghi, che si è recato ad Oporto per un vertice europeo con i delegati degli altri Paesi membri. Al termine dell’incontro, il presidente del Consiglio ha parlato in conferenza stampa, aggiornando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa da Oporto, il presidente del Consiglio Marioha aggiornato sulla situazionein Italia Giornata di consulti per Mario, che si è recato ad Oporto per un vertice europeo con i delegati degli altri Paesi membri. Al termine dell’incontro, il presidente del Consiglio ha parlato in conferenza stampa, aggiornando L'articolo proviene da Inews.it.

