Covid, “da 15 maggio via quarantena per Paesi Ue” (Di sabato 8 maggio 2021) Dal 15 maggio stop alla mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Si è svolto questa mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. A quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. Il governo è al lavoro per un’estate Covid free con il green pass per i viaggi, l’allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il turismo. Da ieri è iniziato il piano di vaccinazione per le isole minori. L’isola di Capri è “Covid free”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Dal 15stop alla miniper le persone provenienti daieuropei. Si è svolto questa mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. A quanto si apprende, dal 15verrà superata la miniper le persone provenienti daieuropei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. Il governo è al lavoro per un’estatefree con il green pass per i viaggi, l’allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il turismo. Da ieri è iniziato il piano di vaccinazione per le isole minori. L’isola di Capri è “free”, ha ...

M5S_Camera : Il 13 maggio 2020 veniva approvato il primo ordine del giorno della nostra @GiuliaGrilloM5S, che impegnava il Gover… - RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - telefonoazzurro : “Dignità dei bambini e degli adolescenti al tempo del Covid”: questo il tema dell’evento organizzato da… - orsu61 : RT @Miti_Vigliero: Non si muore di coronavirus, basta allarmismo - Febb. 2020 Chi parla di 2°ondata fa terrorismo - Ago. 2020 Indossare mas… - GioCo1950 : Festa mamma, Save the Children: col Covid in Italia 96mila mamme in più senza lavoro, 4 su 5 hanno figli con meno d… -