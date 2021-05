Covid Calabria, oggi 334 contagi e 7 morti: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 334 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 492 guariti o dimessi. Stabili le terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 334 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 8. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 492 guariti o dimessi. Stabili le terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

