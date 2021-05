Boxe | Canelo-Saunders | record di spettatori! Oltre 70000 persone | battuto Mohamed Ali!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) A partire dalle 02.00 della prossima notte italiana si disputerà sul ring di Arlington (USA) una serie di incontri fino all’attesissimo match dei pesi supermedi, valido per il Mondiale WBA, WBO, WBC, traAlvarez e Billy Joe. Il primo metterà in palio le cinture WBA e WBC, il secondo il titolo WBO. Guarda in streaming livesu DAZN Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport“, il match, che riunificherà le tre corone, andrà in scena nello stadio dei Dallas Cowboys, in Texas, davanti aspettatori, una cifra davvero elevatissima, se si pensa al momento storico che stiamo vivendo. Sono stati infatti staccati 65000 tagliandi per l’occasione, mentre altri 5000 spettatori godranno di ulteriori posti privilegiati: in realtà il combattimento sarà indoor, in quanto il ...