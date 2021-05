Boris Johnson canta vittoria: cade il fortino rosso di Hartlepool. Gli operai abbandonano il Labour (Di sabato 8 maggio 2021) Boris Johnson e i conservatori in festa. Laburisti nel caos. E’ una vittoria davvero storica quella dei Tories a Hartlepool, laburista da quando è stata fondata nel 1974, dove il muro rosso è ora caduto. La rivolta della classe operaia contro la sinistra E’ la rivolta della classe operaia contro una sinistra – commenta il direttore di Spiked Brendan O’Neill – la cui unica preoccupazione sembra essere quella dei bagni “gender free”. Una inversione di rotta ormai è impossibile: una valanga si sta abbattendo sulla sinistra radical chic anche in Inghilterra. La stessa sinistra che non ha esitato a farsi promotrice delle parole d’ordine del Black Lives Matter. Una “ideologia della vergogna” che è risultata molto frustrante. Gli inglesi non vogliono baloccarsi con le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021)e i conservatori in festa. Laburisti nel caos. E’ unadavvero storica quella dei Tories a, laburista da quando è stata fondata nel 1974, dove il muroè ora caduto. La rivolta della classea contro la sinistra E’ la rivolta della classea contro una sinistra – commenta il direttore di Spiked Brendan O’Neill – la cui unica preoccupazione sembra essere quella dei bagni “gender free”. Una inversione di rotta ormai è impossibile: una valanga si sta abbattendo sulla sinistra radical chic anche in Inghilterra. La stessa sinistra che non ha esitato a farsi promotrice delle parole d’ordine del Black Lives Matter. Una “ideologia della vergogna” che è risultata molto frustrante. Gli inglesi non vogliono baloccarsi con le ...

