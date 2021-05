Barcellona Atletico Madrid termina a reti inviolate: i Colchoneros restano a +2, ma occhio al Real (Di sabato 8 maggio 2021) termina 0-0 il big match del Camp Nou tra Barcellona e Atletico Madrid. I Colchoneros restano così a +2 sui blaugrana Resta tutto aperto in Liga, ma il Barcellona spreca un’importante occasione per portarsi al primo posto. Al Camp Nou è andato infatti in scena il big match contro l’Atletico Madrid capolista, con il risultato che è rimasto fisso sullo 0-0. restano così 2 i punti di vantaggio dei Colchoneros sui blaugrana, ma ora la squadra di Simeone dovrà fare attenzione al Real Madrid. I Blancos, infatti, battendo il Siviglia raggiungerebbero proprio l’Atletico a 77 punti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021)0-0 il big match del Camp Nou tra. Icosì a +2 sui blaugrana Resta tutto aperto in Liga, ma ilspreca un’importante occasione per portarsi al primo posto. Al Camp Nou è andato infatti in scena il big match contro l’capolista, con il risultato che è rimasto fisso sullo 0-0.così 2 i punti di vantaggio deisui blaugrana, ma ora la squadra di Simeone dovrà fare attenzione al. I Blancos, infatti, battendo il Siviglia raggiungerebbero proprio l’a 77 punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

