Atalanta | Muriel si toglie dal mercato | voglio restare a Bergamo e vincere qui lo scudetto

Bergamo - "Voglio restare a Bergamo per vincere lo scudetto l'anno prossimo con l'". Luis Fernando Fretosi toglie dal mercato. Il 30enne attaccante colombiano, richiestissimo dopo un biennio straordinario da 37 gol in serie A, nel mirino del Barcellona e forse anche ...Gian Piero Gasperini , tecnico dell', ha diramato la lista dei convocati per la sfida del campionato di Serie A 2020/2021 in ... Attaccanti: Lammers,, Ilicic, Zapata.A condividere questo primato con il Toro ci sono Luis Muriel dell' Atalanta e poi - ovviamente, verrebbe da dire - lui: Romelu Lukaku, l'attaccante di riferimento dell'Inter che quest'anno, in coppia ...Nessuna tentazione Inter per Luis Muriel. Il 30enne bomber colombiano nel suo futuro prossimo vede solo Bergamo. Con una folle idea: vincere lo scudetto con la Dea. A confessarlo è stato lo stesso num ...