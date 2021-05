Ylenia Lombardo uccisa e data alle fiamme, la svolta dopo l’omicidio e il fermo di un uomo (Di venerdì 7 maggio 2021) Poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita della 33enne Ylenia Lombardo, uccisa e data alle fiamme all’interno di un’abitazione di San Paolo Bel Sito (Napoli), gli inquirenti avrebbero raccolto la confessione di un uomo, lo stesso che sarebbe stato fermato dopo l’omicidio. Ylenia Lombardo: svolta nel caso della 33enne uccisa e data alle fiamme Ylenia Lombardo sarebbe stata uccisa e data alle fiamme, il corpo senza vita ritrovato parzialmente carbonizzato all’interno di una casa di San ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Poche oreil ritrovamento del corpo senza vita della 33enneall’interno di un’abitazione di San Paolo Bel Sito (Napoli), gli inquirenti avrebbero raccolto la confessione di un, lo stesso che sarebbe stato fermatonel caso della 33ennesarebbe stata, il corpo senza vita ritrovato parzialmente carbonizzato all’interno di una casa di San ...

Advertising

rinaldodinino : RT @_DAGOSPIA_: YLENIA LOMBARDO AVEVA 33 ANNI ED È MORTA CARBONIZZATA PER MANO DI UN UOMO CHE DICEVA... - infoitinterno : Ylenia Lombardo, la giovane mamma uccisa dal compagno per una carta prepagata con 15mila euro sparita - romatoday : Ylenia Lombardo, la giovane mamma uccisa dal compagno per una carta prepagata con 15mila euro sparita… - PalermoToday : Ylenia Lombardo, la giovane mamma uccisa dal compagno per una carta prepagata con 15mila euro sparita… - Today_it : Ylenia Lombardo, la giovane mamma uccisa dal compagno per una carta prepagata con 15mila euro sparita -