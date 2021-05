Vaccini, Biden: «Via la protezione dei brevetti». Ma la Merkel: «Così rischio di sieri contraffatti» (Di venerdì 7 maggio 2021) Fa discutere la proposta di Joe Biden di sospendere le protezioni per i brevetti dei Vaccini contro il Covid. La Federazione internazionale delle case farmaceutiche (Ifpma), ad esempio, la giudica «deludente», pur condividendo l’obiettivo di una distribuzione rapida ed equa dei Vaccini. E in una nota sottolinea: «Una sospensione è la risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso». Più allarmata la reazione dell’Enfia, la Farmindustria europea. «Una sospensione dei brevetti – avverte il dg Nathalie Moll – rischia di deviare le materie prime e le forniture da catene di approvvigionamento ben consolidate ed efficaci verso siti di produzione meno efficienti. E apre la porta a Vaccini contraffatti che entrano nella catena di approvvigionamento in tutto il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Fa discutere la proposta di Joedi sospendere le protezioni per ideicontro il Covid. La Federazione internazionale delle case farmaceutiche (Ifpma), ad esempio, la giudica «deludente», pur condividendo l’obiettivo di una distribuzione rapida ed equa dei. E in una nota sottolinea: «Una sospensione è la risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso». Più allarmata la reazione dell’Enfia, la Farmindustria europea. «Una sospensione dei– avverte il dg Nathalie Moll – rischia di deviare le materie prime e le forniture da catene di approvvigionamento ben consolidate ed efficaci verso siti di produzione meno efficienti. E apre la porta ache entrano nella catena di approvvigionamento in tutto il ...

