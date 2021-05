(Di venerdì 7 maggio 2021) Ora è: l’ha stretto uncon i 9che sono. Lo ha ufficializzato in un comunicato. In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12coinvolti nel progetto della cosiddetta “ Super League ” hanno presentato allauna “ Dichiarazione L'articolo

Advertising

IononDevo : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, accordo tra Uefa e 9 club usciti dalla Superlega (tra cui Inter e Milan): rinuncia al progetto e -5% nei rica… - iaco_tweet : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, accordo tra Uefa e 9 club usciti dalla Superlega (tra cui Inter e Milan): rinuncia al progetto e -5% nei rica… - Cobretti_80 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, accordo tra Uefa e 9 club usciti dalla Superlega (tra cui Inter e Milan): rinuncia al progetto e -5% nei rica… - Cortini1899 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, accordo tra Uefa e 9 club usciti dalla Superlega (tra cui Inter e Milan): rinuncia al progetto e -5% nei rica… - CalcioFinanza : Ufficiale, accordo tra Uefa e 9 club usciti dalla Superlega (tra cui Inter e Milan): rinuncia al progetto e -5% nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale accordo

Inoltre non ha un sitoe di ritratti lui dedicati ne esistono ben pochi. Chi volesse ... "aveva partecipato alle primarie di coalizione di sinistra per la scelta del sindaco, d'con l'...Commenta per primo Ora è, Florian Thauvin lascia il Marsiglia...e l'Europa . In scadenza di contratto a giugno, l'attaccante dell'OM ha trovato l'con il Club Tigres , società messicana in cui milita un altro ...In scadenza di contratto a giugno, Thauvin lascia l’Olympique Marsiglia e firma col Tigres: giocherà in Messico a partire dalla prossima stagione ...Commenta per primo Ora è ufficiale, Florian Thauvin lascia il Marsiglia…e l’Europa. In scadenza di contratto a giugno, l’attaccante dell’OM ha trovato l’accordo con il Club Tigres, società messicana i ...