UFC on ESPN 24 – Anteprima – Rodriguez vs Waterson

(Di venerdì 7 maggio 2021) UFC on24 –– Almeno sulla carta il main event di questo evento non sarà il piatto forte di questa card, piuttosto saranno tante le fight su tre riprese ad avere grandi potenzialità. Nel combattimento principale Marina(13-1-2) sfida Michelle(18-8) nei pesi mosca femminili, mentre invece nel co main event Donald “Cowboy” Cerrone (36-15) va a caccia di record contro Alex Morono (18-7). La main card sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass da Las Vegas a partire dalle ore 2.00 di Domenica 9 Maggio. Nel resto di questa nottata di MMA troviamo degli ottimi interpreti delle arti marziali miste come Neil Magny (24-9), Diego Ferreira (17-3), Ludovit Klein (17-2) e Ben Rothwell (38-13). Stepping into flyweight waters #UFCVegas26 @WMMARZ vs @KarateHottieMMA ...

Commenta per primo Marvin Vettori sfiderà Israel Adesanya e questa volta la rivincita vale il titolo dei pesi medi della. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Dana White a, il match si disputerà il prossimo 12 giugno. I due si erano già affrontati tre anni fa, vinse Adesanya per decisione non ...I contratti non sono stati ancora firmati, però la notizia arriva direttamente dal presidente diDana White a: Marvin Vettori combatterà contro Israel Adesanya il prossimo 12 giugno per il titolo dei pesi medi. la genesi ? La richiesta del fighter di Mezzocorona, insomma, è stata ...(di Guido Paolo De Felice) – Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso luglio, è finalmente iniziata l’era Venum nella UFC, che ha sostituito Reebok come sponsor tecnico. A differenza dell’azienda americ ...L’evento UFC on ABC 2 non ha solo segnato il ritorno in gabbia di Marvin “The Italian Dream” Vettori, ma la card andata in scena sabato 10 aprile è stata anche la prima dall’accordo tra UFC e Venum, d ...