Traffico Roma del 07-05-2021 ore 08:00 (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto primi rallentamenti sono segnalati in direzione del centro città sulla Flaminia Saxa Rubra idea dei Due Ponti con rallentamenti anche sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe e poi rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna e tra Roma sud e Ardeatina in carreggiata interna con difficoltà di immissione sul raccordo per il Traffico che arriva dalla diramazione di Roma Sud sempre sul grande raccordo anulare chiuso lo svincolo per la Pontina per immettersi sulla carreggiata interna in direzione Fiumicino Pisana per un veicolo in panne sulla rampa incidente con rallentamenti nei pressi della stazione su Viale Castro Pretorio all’incrocio con via Marghera allentata la linea metro B1 sull’intera ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto primi rallentamenti sono segnalati in direzione del centro città sulla Flaminia Saxa Rubra idea dei Due Ponti con rallentamenti anche sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe e poi rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna e trasud e Ardeatina in carreggiata interna con difficoltà di immissione sul raccordo per ilche arriva dalla diramazione diSud sempre sul grande raccordo anulare chiuso lo svincolo per la Pontina per immettersi sulla carreggiata interna in direzione Fiumicino Pisana per un veicolo in panne sulla rampa incidente con rallentamenti nei pressi della stazione su Viale Castro Pretorio all’incrocio con via Marghera allentata la linea metro B1 sull’intera ...

