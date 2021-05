Tennis, Juan Martin del Potro è pronto al rientro a Tokyo2020 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 24 luglio partirà il torneo di Tennis alle Olimpiadi di Tokyo, e il ritorno in campo di Juan Martin del Potro potrebbe avvenire proprio in quella occasione. Sono passati due mesi dalla sua quarta operazione al ginocchio, ottava in carriera, e il Tennista sta facendo il possibile per poter rientrare a tre mesi dai Giochi. Agli amici più stretti avrebbe confidato, infatti, di voler partecipare alle Olimpiadi anche supportato dal 50% della condizione. “Sta lavorando duro, con convinzione. Juan Martin è un professionista esemplare, molto scrupoloso: del resto difficilmente puoi diventare uno dei migliori giocatori al mondo se non sei una persona seria“. Queste le parole di Jorge Chahla, chirurgo argentino traslocato negli States che si è preso cura di Palito nel suo ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 24 luglio partirà il torneo dialle Olimpiadi di Tokyo, e il ritorno in campo didelpotrebbe avvenire proprio in quella occasione. Sono passati due mesi dalla sua quarta operazione al ginocchio, ottava in carriera, e ilta sta facendo il possibile per poter rientrare a tre mesi dai Giochi. Agli amici più stretti avrebbe confidato, infatti, di voler partecipare alle Olimpiadi anche supportato dal 50% della condizione. “Sta lavorando duro, con convinzione.è un professionista esemplare, molto scrupoloso: del resto difficilmente puoi diventare uno dei migliori giocatori al mondo se non sei una persona seria“. Queste le parole di Jorge Chahla, chirurgo argentino traslocato negli States che si è preso cura di Palito nel suo ...

