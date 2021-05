Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: in rialzo a 118,4 punti: Il rendimento del decennale italiano allo 0,96% - DubbioFilm : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari spenta, spread Btp/Bund oltre 115 punti - MilanoFinanza : Piazza Affari spenta, spread Btp/Bund oltre 115 punti - ansa_economia : Spread Btp-Bund: chiusura in rialzo a 114,1 punti. Il rendimento del decennale italiano allo 0,91% #ANSA - notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 7 maggio, crescita a 108 punti base -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Il differenziale trae Bund è in rialzo a 118,4 punti, rispetto alla chiusura della vigilia, a 114,1. Nella seduta ha aperto in calo a 113 punti, per toccare un minimo di 112,9 poco dopo. Il rendimento del decennale ...Balza in alto lo, posizionandosi a +113 punti, con il rendimento deldecennale pari allo 0,92%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulle Vendite al ...Lo spread BTp-Bund a 10 anni è salito a ridosso dei 120 punti base, ma quello reale supera già quota 200. Elevata la distanza con la Spagna.Il differenziale tra Btp e Bund è in rialzo a 118,4 punti, rispetto alla chiusura della vigilia, a 114,1. Nella seduta ha aperto in calo a 113 punti, per toccare un minimo di 112,9 poco dopo. (ANSA) ...