Recovery Fund, tutti i progetti del Pnrr da realizzare entro 31 agosto 2026 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 31 agosto del 2026: è questa la scadenza entro cui dovranno essere 'realizzati' tutti i progetti previsti del Pnrr. Per quella data le diverse opere dunque non dovranno solo essere 'definite, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 31del: è questa la scadenzacui dovranno essere 'realizzati'previsti del. Per quella data le diverse opere dunque non dovranno solo essere 'definite, ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Solo a me pare assurdo che a Firenze si sia disincentivato un privato @acffiorentina a investire 250 milioni per un… - Confindustria : .@gbrugnoli70: Le imprese cercano #competenze per supportare i processi di trasformazione tecnologica. Gli ITS offr… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Recovery Fund, tutti i progetti del Pnrr da realizzare entro 31 agosto 2026 #recoveryfund - Robycop51 : RT @CCFCattaneo: 'Se l’Eurozona continuerà con le sue politiche deflattive, orientate alla compressione salariale e alla ricerca ossessiva… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Recovery Fund, tutti i progetti del Pnrr da realizzare entro 31 agosto 2026 #recoveryfund -