Orio | riscontrate una variante inglese e cinque indiane sui passeggeri arrivati dall’India

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha reso noti gli esiti del sequenziamento – effettuato dall’ospedale Sacco di Milano – sull’RNA dei tamponi molecolari risultati positivi al Coronavirus per seipresenti sul volo giunto lunedìe atterrato nello scalo bergamasco dial Serio. Il riscontro alla genotipizzazione ha dato i seguenti esiti: 1 tampone presenta la5 tamponi presentano laindiana. I seipositivi (come peraltro tutti gli altri presenti sul volo) proseguiranno nei Covid hotel l’isolamento di dieci giorni come previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 25.4.2021, del 28.4.2021 e del 29.4.2021 – e tutto quanto ivi contenuto – relative alle misure per la gestione del contenimento ...

Orio riscontrate

