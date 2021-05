Non si ferma all’Alt della Polizia e si dà alla fuga: raggiunto e bloccato con addosso oltre 10 mila euro (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si era fermato all’Alt dei poliziotti dandosi alla fuga a piedi: raggiunto e bloccato, addosso gli hanno trovato 10740 euro. E’ successo a Napoli, al Borgo Sant’Antonio, dove l’uomo è stato notato dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio. S.D.S., 38enne napoletano con precedenti di Polizia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, mentre il denaro è stato sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si eratodei poliziotti dandosia piedi: raggiunto egli hanno trovato 10740. E’ successo a Napoli, al Borgo Sant’Antonio, dove l’uomo è stato notato dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio. S.D.S., 38enne napoletano con precedenti di, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, mentre il denaro è stato sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

