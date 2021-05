Nio - Al via lo sbarco in Europa: si parte dalla Norvegia (Di venerdì 7 maggio 2021) I marchi automobilistici cinesi non hanno mai avuto molta fortuna in Europa: basti pensare al fallimentare progetto di espansione della Qoros, oppure al mancato rilancio della Saab. Finora l'unica azienda del Paese del Dragone ad avere successo nel Vecchio Continente è stata la Geely, ma solo grazie all'acquisizione di diverse Case, in difficoltà o messe in vendita, come la Volvo e la Lotus. Negli ultimi mesi, però, la transizione verso la mobilità elettrica ha ridato vigore alle ambizioni dei cinesi e in particolare delle tante startup spesso sostenute da iniziative statali. E ora anche la Nio è pronta a debuttare sul mercato europeo. Si parte dal Nord. La startup di Shanghai ha deciso di avviare il suo percorso di espansione globale partendo dalla Norvegia. Il piano prevede a settembre il lancio ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 maggio 2021) I marchi automobilistici cinesi non hanno mai avuto molta fortuna in: basti pensare al fallimentare progetto di espansione della Qoros, oppure al mancato rilancio della Saab. Finora l'unica azienda del Paese del Dragone ad avere successo nel Vecchio Continente è stata la Geely, ma solo grazie all'acquisizione di diverse Case, in difficoltà o messe in vendita, come la Volvo e la Lotus. Negli ultimi mesi, però, la transizione verso la mobilità elettrica ha ridato vigore alle ambizioni dei cinesi e in particolare delle tante startup spesso sostenute da iniziative statali. E ora anche la Nio è pronta a debuttare sul mercato europeo. Sidal Nord. La startup di Shanghai ha deciso di avviare il suo percorso di espansione globalendo. Il piano prevede a settembre il lancio ...

