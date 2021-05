Nel testo di Appartamento di Venerus e Frah Quintale le metafore del cuore secondo Mace (Di venerdì 7 maggio 2021) Leggerezza, questo è ciò che si respira nell’Appartamento di Venerus e Frah Quintale, partner in crime a questo giro sotto l’egida di Mace. Un simposio di beat e amore, se vogliamo, che si diluisce in un arrangiamento liquido e piacevole sul quale si adagiano parole piene di giocosità e sentimento. Appartamento di Venerus e Frah Quintale Delle capacità di Venerus ci si rende sempre più conto, e proprio grazie a Mace abbiamo trovato conferma nell’opening track di OBE (2021), quel bellissimo r’n’b Colpa Tua in cui si sente anche la voce di Guè Pequeno. Appartamento fa parte di Magica Musica, album di debutto di Venerus uscito il 19 febbraio e forte di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Leggerezza, questo è ciò che si respira nell’di, partner in crime a questo giro sotto l’egida di. Un simposio di beat e amore, se vogliamo, che si diluisce in un arrangiamento liquido e piacevole sul quale si adagiano parole piene di giocosità e sentimento.diDelle capacità dici si rende sempre più conto, e proprio grazie aabbiamo trovato conferma nell’opening track di OBE (2021), quel bellissimo r’n’b Colpa Tua in cui si sente anche la voce di Guè Pequeno.fa parte di Magica Musica, album di debutto diuscito il 19 febbraio e forte di ...

