Morti bianche: “La politica non può dividersi. Prevenire le troppe tragedie diventi la priorità di tutti” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo le tragedie di Luana, Cristian e Maurizio, la prevenzione delle Morti bianche deve essere in cima alle priorità di tutte le forze politiche Caro Direttore, LEGGI ANCHE Morti bianche, dopo Luana anche Cristian. Meloni: "La sicurezza sul lavoro sia una priorità" Prato, la morte atroce di Luana, madre 22enne stritolata da un ingranaggio mentre era al lavoro le sconvolgenti tragedie della giovanissima Luana D’Orazio, Cristian Martinelli e Maurizio Gritti, tre vite prematuramente spezzate durante lo svolgimento del loro lavoro, richiamano tutti noi a un tema tanto attuale quanto bisognoso di risposte urgenti e impegnative. Risposte che impongono prima di tutto alla politica una riflessione che non si limiti a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo ledi Luana, Cristian e Maurizio, la prevenzione delledeve essere in cima alledi tutte le forze politiche Caro Direttore, LEGGI ANCHE, dopo Luana anche Cristian. Meloni: "La sicurezza sul lavoro sia una" Prato, la morte atroce di Luana, madre 22enne stritolata da un ingranaggio mentre era al lavoro le sconvolgentidella giovanissima Luana D’Orazio, Cristian Martinelli e Maurizio Gritti, tre vite prematuramente spezzate durante lo svolgimento del loro lavoro, richiamanonoi a un tema tanto attuale quanto bisognoso di risposte urgenti e impegnative. Risposte che impongono prima di tutto allauna riflessione che non si limiti a ...

Advertising

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - _itsnotonmesis : RT @Narr_Azioni: Luana D'orazio si aggiunge alla lunga tragica lista di morti bianche. I giornali hanno sciacallato sulla vicenda con galle… - SecolodItalia1 : Morti bianche: “La politica non può dividersi. Prevenire le troppe tragedie diventi la priorità di tutti”… - erredantes : L'unico uso che si deve fare di quell'immagine è quello di portare il dibattito sulla sicurezza del lavoro affinché… - maselliandrea : È servita la morte di una giovane madre per svegliare i giornali con titoli bomba sulle morti bianche. Quando sta c… -