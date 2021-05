Mihajlovic | “Il futuro di Palacio? Deciderà lui Ha 39 anni | non so quante partite potrebbe giocare”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa, nella conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese, ha parlato anche deldi Rodrigo: “lui come sempre cosa fare. Sicuramente per come si allena e si comporta dimostra meno di 39, sembra un ragazzino. 39però sono 39, vedremo. Lui e Danilo giocano sempre, non si fanno mai male, mentre alcuni trentenni sono sempre fuori. Mi farebbe piacere se rimanesse ma deve decidere lui. Io non guardo l’età, guardo solo se uno è bravo o no. Non so comunquel’anno prossimo, questo gliel’ho detto anche l’anno scorso. Lui è sempre sicuro di, poi vedremo cosa succederà. Contro la ...

Commenta per primo Sinisa, allenatore del Bologna , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l' Udinese , soffermandosi su Rodrigo Palacio : 'Deciderà lui come sempre cosa fare. Sicuramente per ......di consiglieri speciali a cui si affida che va ad esempio dal procuratore Pocetta a, ai ... considerando di fatto Pecini non più funzionale alSamp. Sullo sfondo gli altri rinnovi ..."Palacio decidera' a fine anno cosa fare. Per come si allena e si comporta non sembra che abbia 39 anni. Lui e Danilo giocano sempre e non si ...Sabato Udinese-Bologna. Sinisa punta sulla linea verde per il finale di campionato. Sabatini su Rodrigo: "Se prendiamo un certo tipo di prima punta, lo ...