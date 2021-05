Maldive, ex presidente Nasheed ferito in un attentato a Malé (Di venerdì 7 maggio 2021) Mohamed Nasheed, ex presidente delle Maldive è rimasto coinvolto in un attentato L’ex presidente delle Maldive Mohamed Rasheed, ora capo del Parlamento, è rimasto coinvolto in un’esplosione avvenuta nella notte nella capitale delle Maldive, Malé. A riferirlo sono fonti ufficiali. Rasheed, 53 anni, stava entrando nella sua auto quando un ordigno nascosto in una moto è esploso. “Nasheed è ferito ma non è grave: è sfuggito a un tentativo di omicidio” ha comunicato all’Afp un ufficiale governativo. “È stabile, l’intervento prosegue” ha detto un portavoce del Partito Democratico delle Maldive. Rasheed è stato il primo presidente democraticamente eletto dell’arcipelago. Segui ZON.IT ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) Mohamed, exdelleè rimasto coinvolto in unL’exdelleMohamed Rasheed, ora capo del Parlamento, è rimasto coinvolto in un’esplosione avvenuta nella notte nella capitale delle. A riferirlo sono fonti ufficiali. Rasheed, 53 anni, stava entrando nella sua auto quando un ordigno nascosto in una moto è esploso. “ma non è grave: è sfuggito a un tentativo di omicidio” ha comunicato all’Afp un ufficiale governativo. “È stabile, l’intervento prosegue” ha detto un portavoce del Partito Democratico delle. Rasheed è stato il primodemocraticamente eletto dell’arcipelago. Segui ZON.IT ...

