Lotta, Preolimpico Sofia 2021: Dalma Caneva esce ai quarti e dice addio ai Giochi di Tokyo (Di venerdì 7 maggio 2021) La seconda giornata di eliminatorie si chiude senza sorriso per gli azzurri impegnati nel Preolimpico su base mondiale di Lotta che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nella Lotta femminile, infatti, Dalma Caneva esce ei quarti di finale dei -68 kg, battuta dalla kazaka Zhamila Bakbergenova, e dice addio ai Giochi di Tokyo. L’azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, viene battuta nettamente dall’avversaria, che dopo una primissima fase di studio, elude la difesa dell’italiana, mettendo a segno una presa ed un rotolamento per il 4-0. Subito dopo arrivano altri tre punti per la kazaka, che domina e arriva alla pausa avanti 7-0. Non c’è storia neppure alla ripresa della ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) La seconda giornata di eliminatorie si chiude senza sorriso per gli azzurri impegnati nelsu base mondiale diche si sta svolgendo a, in Bulgaria: nellafemminile, infatti,eidi finale dei -68 kg, battuta dalla kazaka Zhamila Bakbergenova, eaidi. L’azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, viene battuta nettamente dall’avversaria, che dopo una primissima fase di studio, elude la difesa dell’italiana, mettendo a segno una presa ed un rotolamento per il 4-0. Subito dopo arrivano altri tre punti per la kazaka, che domina e arriva alla pausa avanti 7-0. Non c’è storia neppure alla ripresa della ...

Advertising

RassegnaZampa : #Lotta Conyedo da urlo a Sofia: conquista la finale nei 97 kg e si qualifica a #tokyo2020 - TheOneAngels : RT @Coninews: ?? SUPER ABRAHAM ?? Nel Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di #lotta, in corso a Sofia, Abraham Conyedo Ruano vola in… - Giordan85377483 : RT @Coninews: ?? SUPER ABRAHAM ?? Nel Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di #lotta, in corso a Sofia, Abraham Conyedo Ruano vola in… - Gazzetta_it : Preolimpico #lotta a Sofia, #AbrahamConyedo da urlo: conquista la finale nei 97 kg e si qualifica a #Tokyo2020… - zazoomblog : LIVE Lotta Preolimpico Sofia in DIRETTA: CONYEDO VOLA A TOKYO!!! Vittoria col brivido contro Bataev! - #Lotta… -