Lo strano caso di Tuchel, il grande allenatore "invisibile" (pure in Germania) (Di venerdì 7 maggio 2021) In un momento in cui gli allenatori top-manager si stanno prendendo una buona parte dei titoli del calcio, Thomas Tuchel è finale di Champions League. E pare non ci sia. Guardano tutti Pep Guardiola, non senza svariati motivi. "E' giunto il momento di ammirare il suo lavoro", titola la Suddeutsche Zeitung. Visto che l'identificazione delle grandi squadre coi grandi allenatori è diventata una prassi, è il caso scrivono i tedeschi di dare il giusto valore al più sottostimato dei tecnici d'alto bordo. Sul fatto che sia sottostimato nonostante la carriera verticistica c'è poco dubbio. Tuchel non ha l'appeal di Jürgen Klopp. Il quale, nonostante lavori in Inghilterra da sei anni, rimane un testimonial costante nella vita quotidiana tedesca. Tuchel – scrive la Suddeutsche – ha allenato i migliori club del calcio ...

