Lazio | Luiz Felipe reinserito nella lista Serie A | gli fa posto Hoedt

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ora è ufficiale:è statodei 25. Il brasiliano è nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi Adesso è ufficiale:torna a disposizione di Simone Inzaghi per laA. Il difensore brasiliano, a lungo fuori a causa di un infortunio e della conseguente operazione alla caviglia, è statodei 25 a disposizione del tecnico per il campionato. Fuori, al suo, che non ha trovato molto spazio in stagione. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luiz

ROMA - Lunghe valutazioni, poi la scelta. Lasfrutta il jolly per il cambio di lista campionato: rientraFelipe, fuori Wesley Hoedt . " La S. S.rende noto l'inserimento all'interno della lista Serie A del calciatoreFelipe Ramos Marchi in sostituzione di Wesley Hoedt", il comunicato ...FELIPE FIORENTINA "Felipe Ramos è pronto a tornare in campo con l'aquila sul petto. Il difensore biancoceleste, che non gioca dal 15 gennaio contro la Roma , è tornato nella lista ...Lazio, ritorna Luiz Felipe: out Hoedt. La buona notizia che arriva da Formello in queste ore riguarda il pieno recupero di Luiz Felipe. Il difensore centrale brasiliano della Lazi ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Finalmente, dopo mesi fuori dal rettangolo di gioco per l’infortunio alla caviglia, con conseguente operazione, Luiz Felipe è ...