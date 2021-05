Juve | il Gremio si chiama fuori per Douglas Costas | “Va oltre le nostre possibilità”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Gli scorsi giorni si era parlato di una operazioneCosta-impossibile, visto l’ingaggio che percepisce il brasiliano che a fine stagione tornerà alladopo l’anno in prestito al Bayern Monaco. Oggi il presidente delha ufficialmente dichiarato dirsiper la corsa aCosta: “Le trattative che porteremo a termine saranno nel quadro della nostra realtà – ha detto il presidente Romildo Bolzan Jr a Radio Gaucha -. Speriamo di poter fare affari del livello diCosta, che è un giocatore eccezionale, ma in questo momento ilnon è in grado di trovare un accordo con lui. Sono situazioni contrattuali che vanno benle...

73Momy71 : @soniamazzocchi7 Ci sono tre brasiliani che vorrei vedere alla Juve uno è lui futura stella ci metto le mani sul fu… -

