Justine Mattera | 50 anni e un fisico da urlo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Scommettiamo che Justine Mattera si allenerà anche il giorno del suo 50esimo compleanno? Nata a New York il 7 maggio 1971 da una famiglia di origini italiane, è nel Bel Paese che la showgirl dalla chioma bionda e la spiccata somiglianza con Marilyn Monroe trova il successo, iniziando in Italia la sua carriera come cubista (prima) e modella (poi), fino ad approdare negli studi televisivi. Due volte mamma, Justine Mattera è diventata da qualche tempo molto famosa per il suo impegno nello sport: non solo si allena duramente su base quotidiana, ma gareggia come triatleta, sfoggiando una grinta da leonessa e un fisico scolpitissimo. Direste mai che ha 50 anni?