Italiano: “Il Napoli è una delle più forti del campionato, ha calciatori di livello mondiale” (Di venerdì 7 maggio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza Stampa alla vigilia di Spezia-Napoli: “Sarà una partita difficile perché il Napoli sta bene e sta giocando un grande calcio, si diverte. Il pareggio con il Cagliari è arrivato nel recupero ma la squadra gioca, è una delle più forti del campionato. Dobbiamo giocare con furore quando hanno la palla, possiamo mettere in crisi chiunque. Loro hanno calciatori di livello mondiale, ma la nostra identità deve restare uguale”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021) Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza Stampa alla vigilia di Spezia-: “Sarà una partita difficile perché ilsta bene e sta giocando un grande calcio, si diverte. Il pareggio con il Cagliari è arrivato nel recupero ma la squadra gioca, è unapiùdel. Dobbiamo giocare con furore quando hanno la palla, possiamo mettere in crisi chiunque. Loro hannodi, ma la nostra identità deve restare uguale”.

