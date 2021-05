Italia, i detriti di un razzo cinese potrebbero cadere nel nostro Paese (Di venerdì 7 maggio 2021) Grande paura in Italia per la possibile caduta de resti di un razzo cinese fuori controllo. Pechino smentisce la cosa parlando di caduta in aree lontane. Ieri però si è svolto presso il Dipartimento di Protezione Civile si è svolta una riunione per le operazioni del rientro incontrollato sulla terra del Long March 5B. Questo potrebbe avvenire anche in Italia il 9 maggio. Il pericolo del razzo cinese fuori controllo Razzio cinese fuori controllo, fonte 3bmeteo.com”La maggior parte dei detriti brucerà durante il rientro, lasciando solo una piccolissima porzione che potrebbe cadere sulla Terra, potenzialmente su aree lontane dalle attività umane o nell’oceano”. Questo è quanto dichiarato dal Quotidiano del Popolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Grande paura inper la possibile caduta de resti di unfuori controllo. Pechino smentisce la cosa parlando di caduta in aree lontane. Ieri però si è svolto presso il Dipartimento di Protezione Civile si è svolta una riunione per le operazioni del rientro incontrollato sulla terra del Long March 5B. Questo potrebbe avvenire anche inil 9 maggio. Il pericolo delfuori controllo Razziofuori controllo, fonte 3bmeteo.com”La maggior parte deibrucerà durante il rientro, lasciando solo una piccolissima porzione che potrebbesulla Terra, potenzialmente su aree lontane dalle attività umane o nell’oceano”. Questo è quanto dichiarato dal Quotidiano del Popolo ...

Corriere : Detrito spaziale cinese in caduta: «Pochi pericoli per l’Italia» - Rinaldi_euro : Questo ci mancava! Cina, un razzo 'incontrollato' rischia di abbattersi sull'Italia. Allarme degli scienziati: 'Ing… - fattoquotidiano : Una parte di un razzo cinese è in caduta sull’Italia. Timori di piogge di detriti (ma che qualcuno venga colpito è… - PVirtus : RT @Corriere: Detrito spaziale cinese in caduta: «Pochi pericoli per l’Italia» - AvvMennillo : Detrito spaziale cinese in caduta: «Pochi pericoli per l’Italia» -