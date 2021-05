Iran: Khamenei, Israele è una base terroristica (Di venerdì 7 maggio 2021) Israele "non è un Paese, ma una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane". Così la Guida suprema Iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso alla nazione in occasione della '... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021)"non è un Paese, ma unacontro i palestinesi e altre nazioni musulmane". Così la Guida supremaiana Ali, nel suo discorso alla nazione in occasione della '...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Iran: Khamenei, Israele è una base terroristica: (ANSA) - ISTANBUL, 07 MAG - Israele 'non è un Pae… - iconanews : Iran: Khamenei, Israele è una base terroristica - RadioItaliaIRIB : Domani il discorso dell'Ayatollah Khamenei in occasione della giornata Quds - TorciaPolitica : RT @ItalianPolitics: Per saperlo: l'altro giorno in #Iran l'Ayatollah Ali Khamenei ha TRASFERITO l'incarico di sorveglianza e sicurezza dei… - RadioItaliaIRIB : Domani il discorso dell'Ayatollah Khamenei in occasione della giornata Quds -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Khamenei Iran: Khamenei, Israele è una base terroristica Israele "non è un Paese, ma una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane". Così la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso alla nazione in occasione della 'Giornata di Qods' (Gerusalemme), ricorrenza annuale dedicata dalla Repubblica islamica al sostegno della causa palestinese, che si tiene ...

Iran, diffuso un video in cui si simula un attacco agli Stati Uniti Il video è stato diffuso poco prima del discorso del leader supremo Ali Khamenei. Stando alle ... Iran, video di un attacco simulato agli Stati Uniti. Il filmato è stato mandato in onda dalla tv di ...

Iran: Khamenei, Israele è una base terroristica ANSA Nuova Europa Iran: Khamenei, Israele è una base terroristica (ANSA) - ISTANBUL, 07 MAG - Israele "non è un Paese, ma una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane". Così la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso alla nazion ...

La battaglia per la presidenza passa dai negoziati per il nucleare: e da una registrazione rubata A meno di 40 giorni dalle elezioni esce l'audio di una conversazione in cui il titolare degli Esteri Zarif attacca i Pasdaran: è solo l'ultima ...

Israele "non è un Paese, ma una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane". Così la Guida suprema iraniana Ali, nel suo discorso alla nazione in occasione della 'Giornata di Qods' (Gerusalemme), ricorrenza annuale dedicata dalla Repubblica islamica al sostegno della causa palestinese, che si tiene ...Il video è stato diffuso poco prima del discorso del leader supremo Ali. Stando alle ..., video di un attacco simulato agli Stati Uniti. Il filmato è stato mandato in onda dalla tv di ...(ANSA) - ISTANBUL, 07 MAG - Israele "non è un Paese, ma una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane". Così la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso alla nazion ...A meno di 40 giorni dalle elezioni esce l'audio di una conversazione in cui il titolare degli Esteri Zarif attacca i Pasdaran: è solo l'ultima ...