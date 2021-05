Inter | Lukaku | “Possiamo aprire un ciclo | questa squadra può fare grandi cose”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Romeluè stato senza dubbio il trascinatore dell'.Roma, Branca: “Mourinho profilo giusto per il club. Mercato? José quando era all’…”L'attaccante belga in forza alla compagine nerazzurra è diventato il vero e proprio idolo dei tifosiisti che lo hanno incoronato re di Milano. Il possente centravanti belga, nel corso dell'vista concessa all'edizione odierna de 'Il Corriere della Sera', ha parlato della stagione dell'che è tornata a vincere lo Scudetto dopo 11 anni. Gli uomini guidati dal tecnico Antonio Conte hanno conquistato il titolo di 'Campioni d'Italia' con ben 4 turni d'anticipo rispetto al termine del campionato che si concluderà il prossimo 23 maggio. Un trionfo che era stato preannunciato fin dall'inizio della stagione, visto che ...

...anno e quando un club come l'ti offre la chance di giocare ogni settimana, non puoi che dire ai tuoi agenti: 'facciamolo'". "Il fatto che Conte mi volesse già ai tempi del Chelsea e che...Romeluha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dopo la conquista dello scudetto. Ecco alcune delle frasi più significative del bomber belga. Lo scudetto la consacra come top player?Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘pacco’ Dybala | Possibile scambio a Madrid. Calciomercato Inter, Lukaku pensa al futuro con Conte. Così Lukaku si è confessato in una lunga int ...Romelu Lukaku racconta il suo rapporto con Antonio Conte e la rivalità con Zlatan Ibrahimovic Il diciannovesimo scudetto della storia dell'Inter ha tanti nomi che possono essere eletti come protagonis ...